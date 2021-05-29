Девушка думала, что ее кот болен, а оказалось, что он просто дорогой породы

Уши, лапы, хвостВ мире животныхДевушка думала, что ее кот болен, а оказалось, что он просто дорогой породыИстория кошки Грейси началась с того, что жительница американского штата Мэн подобрала сразу двух беременных кошек.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганПрекрасная кошечка!!!Элеонора КоганМолодец Бри, что оставила её себе!!!!Халида МендыбаеваКажется, ликои-это вампиры. При чём здесь кошка оригинальной внешности? А мутация передаётся ли дальше? Конечно, если кошка -родоначальница новой породы, зачем её продавать?Комментировать
Свежие комментарии