Уши, лапы, хвост

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Девушка думала, что ее кот болен, а оказалось, что он просто дорогой породы

Девушка думала, что ее кот болен, а оказалось, что он просто дорогой породы

История кошки Грейси началась с того, что жительница американского штата Мэн подобрала сразу двух беременных кошек.

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Элеонора Коган
Прекрасная кошечка!!!
Элеонора Коган
Молодец Бри, что оставила её себе!!!!
Халида Мендыбаева
Кажется, ликои-это вампиры. При чём здесь кошка оригинальной внешности? А мутация передаётся ли дальше? Конечно, если кошка -родоначальница новой породы, зачем её продавать?

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