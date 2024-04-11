ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    Это не нам с ними жить, это им с нами. Хотят - пусть подстраиваются, нет - вон. Мир вели, а скоро Илон Маск спецом rk...Почему?... почему...
  • саша дмитренко
    правда  глаза  колет,христанутый?Иконы на русском ...
  • Silver Kont
    Так не надо ничего покупать у черножопых бесхвостых ишаков! Прошёл мимо, здоровье точно будет, а деньги черножопым иш..."ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМ...

Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...

Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...

«Мы должны. Нам с ними жить»(с). Да что за ущербная, или, как сейчас говорят, куколдская логика и позиция? Почему, массаракш, нам с ними? А давайте повернем «стрелочку» все-таки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Росс
Естественно! Кто же говорит, что без оглядки. Время непростое, проверять, а не только доверять.
Ответить
6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Они нам нахер не нужны. Всю эту чубатую мразь в вышиванках согнать в Жмеринку, окружить забором и пусть там друг другу мозг выжигают.
Ответить
2 час.
ВК
Василий Коликов
Это не нам с ними жить, это им с нами. Хотят - пусть подстраиваются, нет - вон. Мир вели, а скоро Илон Маск спецом rkyb. для укров на Марсе построит.. А в России жить - русским быть.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх