«Мы должны. Нам с ними жить»(с). Да что за ущербная, или, как сейчас говорят, куколдская логика и позиция? Почему, массаракш, нам с ними? А давайте повернем «стрелочку» все-таки.
Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...
Комментарии
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Владимир Росс
Естественно! Кто же говорит, что без оглядки. Время непростое, проверять, а не только доверять.
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Они нам нахер не нужны. Всю эту чубатую мразь в вышиванках согнать в Жмеринку, окружить забором и пусть там друг другу мозг выжигают.
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2 час.
ВК
Василий Коликов
Это не нам с ними жить, это им с нами. Хотят - пусть подстраиваются, нет - вон. Мир вели, а скоро Илон Маск спецом rkyb. для укров на Марсе построит.. А в России жить - русским быть.
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1 час.
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