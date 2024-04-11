Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...

Владимир Росс Естественно! Кто же говорит, что без оглядки. Время непростое, проверять, а не только доверять.

ГМ Георгий Михалев Они нам нахер не нужны. Всю эту чубатую мразь в вышиванках согнать в Жмеринку, окружить забором и пусть там друг другу мозг выжигают.