Вынесли приговор забившим до смерти зека брянским сотрудникам ФСИН

Основной фигурант получил 13 лет колонии строгого режима, другой - 3,5 года.Клинцовский городской суд 11 февраля 2025 года вынес приговор бывшим сотрудникам исправительной колонии №6 по Брянской области на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии