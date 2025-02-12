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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Вынесли приговор забившим до смерти зека брянским сотрудникам ФСИН

Вынесли приговор забившим до смерти зека брянским сотрудникам ФСИН

Основной фигурант получил 13 лет колонии строгого режима, другой - 3,5 года.Клинцовский городской суд 11 февраля 2025 года вынес приговор бывшим сотрудникам исправительной колонии №6 по Брянской области на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей.

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