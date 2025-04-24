Астраханец нашел в области редкую ночную бабочку

Самая крупная бабочка Европы, занесенная в Красную книгу. Местный житель Ринат Есеев повстречался с уникальным насекомым, о котором рассказал редакции ПУНКТ-А: астраханец встретил недалеко от села Большой Могой в Володарском районе бабочку Грушевую сатурнию.
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