Астраханец нашел в области редкую ночную бабочку

Самая крупная бабочка Европы, занесенная в Красную книгу. Местный житель Ринат Есеев повстречался с уникальным насекомым, о котором рассказал редакции ПУНКТ-А: астраханец встретил недалеко от села Большой Могой в Володарском районе бабочку Грушевую сатурнию.