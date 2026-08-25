В 2026 году мировая рождаемость опустится ниже уровня воспроизводства населения впервые в истории

Исследование «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World» выявило, что в 2026 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в мире впервые опустится ниже отметки, необходимой для воспроизводства населения.
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