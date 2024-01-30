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  • Лариса Козина
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Против режиссёра новой киноверсии «Мастера и Маргариты» потребовали завести уголовное дело

Против режиссёра новой киноверсии «Мастера и Маргариты» потребовали завести уголовное дело

А помните, были такие супруги Локшин (Arnold and Lauren Lockshin), американские учёные-коммунисты, которые в восьмидесятых убежали от рейгановского режима в СССР?Политическое убежище левым интеллектуалам было предоставлено в октябре 1986-го.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Гнида. Пришла пора вскрывать этот  богемный гнойник.
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9 час.

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