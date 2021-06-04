В Мособлдуме оценили перспективы включения городов Подмосковья в «Большое Золотое кольцо»

РИАМО - 4 июн. Включение ряда подмосковных городов в маршрут «Большое Золотое кольцо» может серьезно повлиять на внутренний туризм, что позволит значительно увеличить поток гостей в регион и пополнить бюджет, сообщает пресс-служба Мособлдумы.