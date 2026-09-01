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Татар-информ

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Трамп заявил, что соглашение с Ираном не стоит бумаги, на которой написано

Трамп заявил, что соглашение с Ираном не стоит бумаги, на которой написано

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал соглашение с Ираном не стоящим бумаги, на котором оно написано.

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