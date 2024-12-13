От Apple и Google требуют противодействия TikTok

Влиятельные члены Комитета палаты представителей США, известные своими знаниями о Китае и политическим весом, обратились к компаниям Apple и Google с требованием принять конкретные меры для ограничения доступа к TikTok в США.
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