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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поставил задачу ХК «Сибирь» на новый сезон КХЛ

Андрей Травников поставил задачу ХК «Сибирь» на новый сезон КХЛ

Глава региона отметил, что прошлый сезон выдался непростым, но полезным как для клуба, так и для болельщиков, которые вновь подтвердили свою преданность, заполняя трибуны «Сибирь-Арены».

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