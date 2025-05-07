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Вечером 6 мая Калужскую область атаковали 7 беспилотников

Вечером 6 мая Калужскую область атаковали 7 беспилотников

Вечером 6 мая в Калужской области средства ПВО уничтожили 7 боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, 7 БПЛА сбили на окраине Обнинска, а также в Жуковском, Тарусском и Боровском районах.

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