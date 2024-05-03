Открытие ресторана «Гедонист» в Тобольске

В середине мая в Тобольске откроет свои двери новый ресторан авторской грузинской кухни «Гедонист», который создаётся на основе концепции московского ресторана Hedonist (рекомендован гидом Michelin 2022).
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