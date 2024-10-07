"ЗАГОВОР" ЧИНОВНИКОВ, РАВНЫЙ ГОСИЗМЕНЕ: ВСЕХ СВЯЗЫВАЕТ ОДНА ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Юрий Астахов
Сановные друзья спасут от тюрьмы эту мразь. Так Сердюков не знал что жена воровка, Шойгу не знал, что его замы воры и взяточники. Посмотрим, какие сроки получат арестованные воры, думаю - смешные.
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Где честных чиновников взять? Кругом одно ворье.
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