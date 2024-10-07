"ЗАГОВОР" ЧИНОВНИКОВ, РАВНЫЙ ГОСИЗМЕНЕ: ВСЕХ СВЯЗЫВАЕТ ОДНА ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ

Сановные друзья спасут от тюрьмы эту мразь. Так Сердюков не знал что жена воровка, Шойгу не знал, что его замы воры и взяточники. Посмотрим, какие сроки получат арестованные воры, думаю - смешные.

МГ

Малик Гумеров

Во власть идут РУБИТЬ БАБЛА , а не служить стране - народу ! Капитализм предоставляет все условия , абсолютно для этого , выстроенный фундамент и наточенные правила игры , и все это охраняет своими законами ! Пресекать госизмену - нужно сначала капитализм похоронить , ... заменить все законы и правила игры на благо страны и народа , .... и останется воспитать новые элитки , .... сам народ .... !