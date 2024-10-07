АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Если в поисковике вбить фразу "Дело о взятке возбуждено против…", то на экране появится длинная лента новостей с перечислением фамилий, должностей, мудреных аббревиатур и чисел с семью, восемью, а то и девятью нулями.
"ЗАГОВОР" ЧИНОВНИКОВ, РАВНЫЙ ГОСИЗМЕНЕ: ВСЕХ СВЯЗЫВАЕТ ОДНА ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ
Комментарии
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Юрий Астахов
Сановные друзья спасут от тюрьмы эту мразь. Так Сердюков не знал что жена воровка, Шойгу не знал, что его замы воры и взяточники. Посмотрим, какие сроки получат арестованные воры, думаю - смешные.
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
Во власть идут РУБИТЬ БАБЛА , а не служить стране - народу ! Капитализм предоставляет все условия , абсолютно для этого , выстроенный фундамент и наточенные правила игры , и все это охраняет своими законами ! Пресекать госизмену - нужно сначала капитализм похоронить , ... заменить все законы и правила игры на благо страны и народа , .... и останется воспитать новые элитки , .... сам народ .... !
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Где честных чиновников взять? Кругом одно ворье.
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53 мин.
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