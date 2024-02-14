Стоматолог Шелудкова перечислила полезные сладости, которые не навредят зубам

Большинство людей задумываются о способах снижения негативного влияния сладкого на здоровье зубов. Врач-стоматолог Виктория Шелудкова поделилась рекомендациями с изданием «АиФ», особенно для родителей, что делать, если от сладкого нет возможности отказаться.