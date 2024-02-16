В Краснодаре закрывают старейшую аптеку города, которая существует уже 105 лет

В Краснодаре закрывают старейшую аптеку города, которая существует уже 105 летВ краснодарском сегменте соцсетей аудиторию взбудоражили сообщения об ожидаемом вскоре закрытии старейшей аптеки города на пересечении улиц Гоголя и Янковского.
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