Председатель STT GROUP Ткач: размер минных полей на Украине является гигантским

Минные поля на Украине являются гигантскими, таких нет нигде в мире. Об этом сообщил председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО "Группа защиты — ЮТТА" Владимир Ткач в беседе с "Известиями".
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