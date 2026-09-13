Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме впечатлил участников Международного фестиваля молодёжи (ФОТО)

Председатель оргкомитета Международного фестиваля молодёжи С. Кириенко и Губернатор Свердловской области Д.
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