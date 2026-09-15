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Немцы вновь "не подведут"? Украинские беженцы как средство радикализации

Немцы вновь "не подведут"? Украинские беженцы как средство радикализации

Власти Германии подтвердили, что в стране работает только каждый четвёртый украинский беженец, остальные довольствуются довольно значительными пособиями.

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