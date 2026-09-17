В Челябинске брат зарезал родственника из-за спора о недвижимости

В марте 2026 года в Челябинске между двумя двоюродными братьями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт в квартире на проспекте Победы.
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