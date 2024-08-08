#ЦифраДня В этом году участниками федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уже стали 27 медиков региона Принять участие в программах могут медработники без ограничений по возрасту, которые прибыли на работу в села, поселки, города с населением до 50 тысяч человек, а также удаленные и труднодоступные населенные пункты региона.
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