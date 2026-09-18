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Газета.ру

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Экс-футболист Комбаров: Дзюба с его мастерством мог бы еще помочь команде РПЛ

Экс-футболист Комбаров: Дзюба с его мастерством мог бы еще помочь команде РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров заявил, что Артем Дзюба мог бы еще помочь команде Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

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