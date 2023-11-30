Жители столицы могут 30 ноября 2023 года увидеть северное сияние из-за «адских» магнитных бурь Анастасия Андреева30 ноября 2023 года наш мир встретит сильнейшие магнитные бури, которые окажут значительное воздействие на магнитосферу.