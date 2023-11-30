Жители столицы могут 30 ноября 2023 года увидеть северное сияние из-за «адских» магнитных бурь Анастасия Андреева30 ноября 2023 года наш мир встретит сильнейшие магнитные бури, которые окажут значительное воздействие на магнитосферу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии