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Жители столицы могут 30 ноября 2023 года увидеть северное сияние из-за «адских» магнитных бурь

Жители столицы могут 30 ноября 2023 года увидеть северное сияние из-за «адских» магнитных бурь

Жители столицы могут 30 ноября 2023 года увидеть северное сияние из-за «адских» магнитных бурь Анастасия Андреева30 ноября 2023 года наш мир встретит сильнейшие магнитные бури, которые окажут значительное воздействие на магнитосферу.

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