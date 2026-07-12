Чай с хазратом: что такое халяль и как не попасться на маркетинговые уловки

Спрос на халяль-продукцию в Татарстане ежегодно растет на 10–20%. Как производители получают сертификат «Халяль», почему надписи на упаковке не всегда заслуживают доверия и какие перспективы открывает экспорт, рассказал председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс Шляпошников.