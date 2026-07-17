«Комсомольский проспект преображается»: председатель гордумы Челябинска проинспектировал ход благоустройства Курчатовского района

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля, ФедералПресс. В Курчатовском районе Челябинска продолжается масштабное благоустройство территории у кинотеатра «Победа» и пешеходной зоны вдоль Комсомольского проспекта - от дома №32 до дома №38.
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