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«Комсомольский проспект преображается»: председатель гордумы Челябинска проинспектировал ход благоустройства Курчатовского района

«Комсомольский проспект преображается»: председатель гордумы Челябинска проинспектировал ход благоустройства Курчатовского района

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля, ФедералПресс. В Курчатовском районе Челябинска продолжается масштабное благоустройство территории у кинотеатра «Победа» и пешеходной зоны вдоль Комсомольского проспекта - от дома №32 до дома №38.

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