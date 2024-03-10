Песков ответил Шольцу, назвавшему «пропагандой» мирный договор РФ и Украины 2022 года

Представитель Кремля задал немецкому канцлеру встречный вопрос. В Кремле прокомментировали заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, который накануне усомнился в том, что РФ и Украины согласовывали мирный договор в 2022 году.
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