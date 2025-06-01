Фанатский триумф в Гренобле омрачён: автомобиль врезался в толпу, 4 пострадавших

В Гренобле водитель на автомобиле въехал в толпу фанатов, праздновавших победу ПСЖ в Лиге чемпионов. Пострадали четверо, двое серьёзно.
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