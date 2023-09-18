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В Забайкальском крае полицейские не позволили злоумышленникам ввезти в Читу свыше ста килограммов конопли

В Забайкальском крае полицейские не позволили злоумышленникам ввезти в Читу свыше ста килограммов конопли

«Сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю изъяли 105 килограммов конопли. Оперативник подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Агинский» на улице поселка обратил внимание на универсал «Ниссан», который двигался в сторону города Читы с крупногабаритным грузом, прикрытым покрывалом.

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