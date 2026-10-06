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Белый дом на берегу океана

Белый дом на берегу океана

На берегу Атлантики в Марокко расположился город, где древние мечети стоят рядом с постройками в стиле ар-деко, а узкие арабские переулки соседствуют с широкими европейскими проспектами.

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