Последний шанс: Украину призвали как можно скорее договариваться с Россией — тяжелых последствий не избежать

Аналитик Дэвис: у Украины остался последний шанс для мирной сделки с Россией Иллюстрация: "Блокнот" А поведение Зеленского назвали провокационным, он не хочет мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ночь возмездия: б...
- Ночь возмездия: б...
- Ночь возмездия: б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым