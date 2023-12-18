Делаем FM-радиостанцию на одном транзисторе

﻿﻿Привет, Пикачу! После ремонта ретро-ресивера Telefunken Gavotte, о котором я снял видео, но еще не написал пост (признаюсь, обещаю улучшить), мне захотелось немного поиграть в радиохулиганство и рассмотреть аспект передачи радиосигнала.