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ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, спасение «Спартака», «Ростов» недоволен судейством, покер Малкома, Непомнящий и Лижэнь проведут тай-брейк и другие новости

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, спасение «Спартака», «Ростов» недоволен судейством, покер Малкома, Непомнящий и Лижэнь проведут тай-брейк и другие новости

Доброе утро! Начинаем воскресенье с нашего дайджеста!🤗 1. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй год подряд, одолев «Ак Барс» в 7-м матче серии – 3:2.

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