ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, спасение «Спартака», «Ростов» недоволен судейством, покер Малкома, Непомнящий и Лижэнь проведут тай-брейк и другие новости

Доброе утро! Начинаем воскресенье с нашего дайджеста!🤗 1. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй год подряд, одолев «Ак Барс» в 7-м матче серии – 3:2.
Популярные статьи
- ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА "СПАРТАКА", НИЧЕЙНОЕ ДЕРБИ И РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕНАЛЬТИ.
- ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 22/ 23гг. Прогноз на 25 тур РПЛ. Коротко обо всех матчах этих выходных
- Победа «Спартака» 4:3 над «Краснодаром», убыток «Зенита», Овечкин на столетии ФК «Динамо», фиаско «Аль-Насра» Роналду и другие новости
Свежие комментарии