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Муниципальные закупки и пожарная безопасность: ключевые вопросы еженедельной планёрки в мэрии Воронежа

Муниципальные закупки и пожарная безопасность: ключевые вопросы еженедельной планёрки в мэрии Воронежа

На еженедельном планёрном совещании в администрации Воронежа под председательством мэра Сергея Петрина 12 октября обсудили ключевые вопросы городской повестки — прохождение пожароопасного периода и промежуточные итоги работы управления муниципальных закупок за 2026 год.

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