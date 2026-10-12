Муниципальные закупки и пожарная безопасность: ключевые вопросы еженедельной планёрки в мэрии Воронежа

На еженедельном планёрном совещании в администрации Воронежа под председательством мэра Сергея Петрина 12 октября обсудили ключевые вопросы городской повестки — прохождение пожароопасного периода и промежуточные итоги работы управления муниципальных закупок за 2026 год.
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