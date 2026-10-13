Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Банк России может сделать бессрочными льготы по кредитам финансовых организаций, выдаваемым на проекты по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения.
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