В Амурской области в детском саду отравились 17 детей

Суд приостановил работу дошкольного учреждения на два месяцаВ Амурской области в детском саду № 16 «Золотая рыбка» сразу у 17 детей были выявлены признаки отравления, после чего работу дошкольного учреждения образования приостановили на 60 суток.
Суд приостановил работу дошкольного учреждения на два месяцаВ Амурской области в детском саду № 16 «Золотая рыбка» сразу у 17 детей были выявлены признаки отравления, после чего работу дошкольного учреждения образования приостановили на 60 суток.
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