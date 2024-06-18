Военно-морской салон в Кронштадте ограничил движение транспорта

Вплоть до 24 июня В Кронштадте для подготовки и проведения международного военно-морского салона «ФЛОТ-2024» введены временные ограничения в движении транспорта, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.
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