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Западные СМИ пишут о попавшей в ловушку подлодке Китая, но Пекин не подтвердил информацию

Западные СМИ пишут о попавшей в ловушку подлодке Китая, но Пекин не подтвердил информацию

Западные СМИ распространили информацию о китайской подлодке, якобы попавшей в ловушку.Есть опасения, что пятьдесят пять китайских моряков погибли после того, как их атомная подводная лодка, очевидно, попала в специальную ловушку, созданную для ловли британских подводных кораблей.

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