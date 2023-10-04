Западные СМИ пишут о попавшей в ловушку подлодке Китая, но Пекин не подтвердил информацию

Западные СМИ распространили информацию о китайской подлодке, якобы попавшей в ловушку.Есть опасения, что пятьдесят пять китайских моряков погибли после того, как их атомная подводная лодка, очевидно, попала в специальную ловушку, созданную для ловли британских подводных кораблей.