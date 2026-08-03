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Орловская команда КВН взяла «Кубка Чемпионов»

Орловская команда КВН взяла «Кубка Чемпионов»

Команда КВН «Светофор» стала обладателем «Кубок Чемпионов». Игра состоялась на прошедших выходных. В юморе состязались чемпион Курской лиги — команда «Пираты» (Курск), обладатели второго места Оружейной лиги КВН — «Планета ЕО» (Тула) и три команды из Орла: сборная ОГУ имени И.

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