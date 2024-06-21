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F-16 для Украины готова принимать только Эстония – генерал СБУ 

F-16 для Украины готова принимать только Эстония – генерал СБУ 

Эстония гораздо смелее многих натовских стран, поэтому рада была бы предоставить свои аэродромы для переданных Киеву F-16, однако она далеко и не граничит с Украиной.

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