Минобороны отчиталось об уничтожении украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

Она была обнаружена над северо-западной частью акватории Черного моряМинистерство обороны России сообщило, что около 12:30 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ.
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