В конгрессе США предложили прекратить финансирование WADA из-за дела китайских пловцов

Член палаты представителей от Республиканской партии США Морган Гриффит предложил рассмотреть возможность отказа от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) на фоне скандала с китайскими пловцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии