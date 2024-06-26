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В конгрессе США предложили прекратить финансирование WADA из-за дела китайских пловцов

В конгрессе США предложили прекратить финансирование WADA из-за дела китайских пловцов

Член палаты представителей от Республиканской партии США Морган Гриффит предложил рассмотреть возможность отказа от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) на фоне скандала с китайскими пловцами.

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