Светлана Гомзикова 20 ноября 2024 г., 20:0 Депутат Рады Дубинский предложил избавить Украину от агентов иностранного влияния и ряд других радикальных шагов У «Плана стойкости» Зеленского, который просроченный главарь киевского режима 19 ноября представил в Верховной раде в качестве новой стратегии развития страны, появился конкурент.