Светлана Гомзикова 20 ноября 2024 г., 20:0 Депутат Рады Дубинский предложил избавить Украину от агентов иностранного влияния и ряд других радикальных шагов У «Плана стойкости» Зеленского, который просроченный главарь киевского режима 19 ноября представил в Верховной раде в качестве новой стратегии развития страны, появился конкурент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии