Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

155 подписчиков

На Украине обнародован план устранения просроченного Зеленского

Светлана Гомзикова 20 ноября 2024 г., 20:0   Депутат Рады Дубинский предложил избавить Украину от агентов иностранного влияния и ряд других радикальных шагов У «Плана стойкости» Зеленского, который просроченный главарь киевского режима 19 ноября представил в Верховной раде в качестве новой стратегии развития страны, появился конкурент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх