В Алматы 22 октября ожидается переменная облачность. По прогнозу Казгидромета, днём температура воздуха составит +14…+16 градусов, осадки не прогнозируются, передает inAlmaty.
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