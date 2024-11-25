На подлете к Вильнюсскому аэропорту разбился самолет

Грузовой самолет разбился на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту. Как передает Oxu.Az, в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс сообщил, что самолет упал на жилой дом.
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