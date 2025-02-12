Вячеслав Франк поручил держать на контроле ситуацию с непогодой в Барнауле

Губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил своим заместителям и главам районных администраций держать ситуацию с непогодой на контроле, в том числе уделить особое внимание обстановке на дорогах в пригороде, сообщили в мэрии.