В Севастополе открылась иконописная мастерская «Древний Херсонес»

21 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы и День зарождения российской государственности, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Севастопольской детской школе искусств открылась иконописная мастерская «Древний Херсонес».
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