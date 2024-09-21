Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    Если участник возможный, зачем писатьДепутата КПРФ зас...
  • Людмила Абрамова
    это такая работа у депутатов?Депутата КПРФ зас...
  • Olga Chuhutina
    Правильно в России много проживает национальностей. Но они родились тут. А уроды из Средней Азии к этой категории не ...«Абсолютный приор...

В Севастополе открылась иконописная мастерская «Древний Херсонес»

21 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы и День зарождения российской государственности, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Севастопольской детской школе искусств открылась иконописная мастерская «Древний Херсонес».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх