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Амстердам извинился за столетия работорговли

Амстердам извинился за столетия работорговли

Мэр Амстердама от партии "Зеленых" принесла официальные извинения за участие Аместердама в работорговле.

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Андрей Stan
Типичный пример лицемерия европидарасов... )))
Валентин Поляков
Значит, мэр извинился за работорговлю! А кто и когда извинится за геноцид неандертальцев? Интересно, потомки жертв того геноцида есть ещё среди нас? Шутка. А если серьёзно, то работорговля это не изобретение европейцев, и потомки тех же чёрных рабов не требовать извинений и компенсаций должны, а на коленях благодарить ща то, что живы, что их предков не убили и не съели их чёрные соседи по континенту...

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