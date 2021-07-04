Амстердам извинился за столетия работорговли

Информационный марафон - стартуемПолитикаАмстердам извинился за столетия работорговлиМэр Амстердама от партии "Зеленых" принесла официальные извинения за участие Аместердама в работорговле.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей StanТипичный пример лицемерия европидарасов... )))Валентин ПоляковЗначит, мэр извинился за работорговлю! А кто и когда извинится за геноцид неандертальцев? Интересно, потомки жертв того геноцида есть ещё среди нас? Шутка. А если серьёзно, то работорговля это не изобретение европейцев, и потомки тех же чёрных рабов не требовать извинений и компенсаций должны, а на коленях благодарить ща то, что живы, что их предков не убили и не съели их чёрные соседи по континенту...Комментировать
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