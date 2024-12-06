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Лавров: украинский конфликт должен разрешиться на основе Устава ООН

Лавров: украинский конфликт должен разрешиться на основе Устава ООН

Украинский конфликт должен разрешиться на основе Устава ООН, но во всей его полноте. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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