Лавров: украинский конфликт должен разрешиться на основе Устава ООН

Украинский конфликт должен разрешиться на основе Устава ООН, но во всей его полноте. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии