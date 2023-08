Минувший вторник принес очередную черную тучу на Уолл-стрит — акции ведущих финансовых компаний упали после того, как входящее в «большую тройку» международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги нескольких малых и средних банков США и заявило, что поставило на пересмотр в сторону понижения рейтинги таких гигантов, как Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial.