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Илон Маск переносит штаб-квартиру компании в Техас из-за новых законов в Калифорнии

Илон Маск переносит штаб-квартиру компании в Техас из-за новых законов в Калифорнии

В результате принятия в Калифорнии нового закона, позволяющего школьным администрациям не информировать родителей о решении ребенка изменить свою гендерную идентичность, миллиардер Илон Маск решил перенести штаб-квартиры двух своих компаний - социальной сети X и аэрокосмической компании SpaceX - из Калифорнии в Техас.

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