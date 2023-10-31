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В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения

В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения

Одной из причин алкогольной зависимости артистки стала длинная череда стрессов. Все началось с того, что одолевшая ковид звезда узнала шокирующую информацию: родственники хотели оформить опеку над ее детьми, чтобы завладеть имуществом.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Какой была и в кого превратилась!!!! Людям по жизни ещё хуже бывает и ничего живут и не опускаются!!!!!!
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