В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения

Одной из причин алкогольной зависимости артистки стала длинная череда стрессов. Все началось с того, что одолевшая ковид звезда узнала шокирующую информацию: родственники хотели оформить опеку над ее детьми, чтобы завладеть имуществом.
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